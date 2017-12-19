Twitter будет блокировать аккаунты, входящих в группы, которые разжигают вражду
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Социальная сеть будет применять более жесткие правила относительно аккаунтов, которые будут заподозрены в неподобающем поведении в рамках сервиса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC Украина.
Отныне социальная сеть будет проверять не только контент, но и профайл самого пользователя, изучая группы ненависти, фото и другой соответствующий контент, который может составлять общественную опасность. Пресс-секретарь компании не предоставила конкретных примеров подобных профилей, однако заявила о полной блокировке упоминаний о минимальных элементах насилия, расизма, сексизма, или унижение достоинства любого человека.
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Напоминаем, Twitter заблокировал 376 тысяч аккаунтов, связанных с терроризмом.