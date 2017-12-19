Twitter блокуватиме акаунти, що входять до груп, котрі розпалюють ворожнечу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Соціальна мережа застосовуватиме жорсткіші правила щодо акаунтів, котрі будуть запідозрені у неналежній поведінці у рамках сервісу. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC Україна.
Відтепер соціальна мережа перевірятиме не лише контент, а й профайл самого користувача, вивчаючи групи ненависті, фото та інший відповідний контент, котрий може становити суспільну небезпеку. Прес-секретар компанії не надала конкретних прикладів подібних профілів, проте заявила про повне блокування згадок стосовно мінімальних елементів насильства, расизму, сексизму, або приниження гідності будь-якої людини.
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Нагадуємо, Twitter заблокував 376 тисяч акаунтів, пов’язаних з тероризмом.