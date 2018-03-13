Создатели "Игры престолов" рассказали о концовке сериала
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Актеры сериала "Игра престолов" ознакомились со сценарием последнего эпизода сериала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.
"Это был действительно мощный момент в нашей жизни и карьере. Никто из актеров не видел сценария до этого и по мере прочтения они понимали, что их персонажи погибают один за другим", - заявила старший вице-президент Франческа Орси.
Так, по словам Орси, после прочтения сценария, все присутствующие аплодировали минут 15-20.
Напомним, ранее поклонники сериала “Игра престолов” узнали подробности сюжета восьмого сезона. Они засняли на видео съемки одной из сцен финальной части.