Творці "Гри престолів" розповіли про кінцівку серіалу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Актори серіалу "Гра престолів" ознайомилися зі сценарієм останнього епізоду серіалу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.
"Це був дійсно потужний момент в нашому житті і кар'єрі. Ніхто з акторів не бачив сценарію до цього і в міру прочитання вони розуміли, що їхні персонажі гинуть один за іншим", - заявила старший віце-президент Франческа Орсі.
Так, за словами Орсі, після прочитання сценарію, всі присутні аплодували хвилин 15-20.
Нагадаємо, раніше шанувальники серіалу "Гра престолів" дізналися подробиці сюжету восьмого сезону. Вони зняли на відео зйомки однієї зі сцен фінальної частини.