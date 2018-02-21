Создатель "На игле" может стать новым режисером бондианы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Первым в списке возможных режиссеров нового фильма о Джеймсе Бонде стал Дэнни Бойл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Variety.
Дэнни Бойл известен как создатель фильмов “На игле”, “28 дней спустя”, “Миллионер из трущоб”.
Согласно сообщениям, Бойл возглавляет список возможных режиссеров, тем более что Сэм Мендес, который снимал последние части бондианы, решил больше не участвовать в проекте.
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Ранее также называлось имя Кристофера Нолана, как возможного режиссера, юбилейного 25 фильма. Но сам Нолан опроверг эту информацию.
Ожидается, что фильм выйдет на широкий экран в ноябре 2019 года. Главную роль в пятый раз исполнит Дениель Крейг.