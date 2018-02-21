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Творець "На голці" може стати новим режисером бондіани

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Першим в списку можливих режисерів нового фільму про Джеймса Бонда став Денні Бойл. Про це УНН повідомляє з посиланням на Variety.

Денні Бойл відомий як творець фільмів "На голці", "28 днів потому", "Мільйонер з трущоб".

Згідно з повідомленнями, Бойл очолює список можливих режисерів, тим більше що Сем Мендес, який знімав останні частини бондіани, вирішив більше не брати участі в проекті.

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Раніше також називалося ім'я Крістофера Нолана, як можливого режисера, ювілейного 25 фільму. Але сам Нолан спростував цю інформацію.

Очікується, що фільм вийде на широкий екран в листопаді 2019 року. Головну роль в п'ятий раз виконає Деніель Крейг.

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