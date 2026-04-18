Туск заявил о российском влиянии на кампанию Навроцкого через криптофирму
Киев • УНН
Премьер Польши заявил о поддержке политиков компанией Zondacrypto, связанной с РФ. Фирма якобы спонсировала мероприятия в поддержку Кароля Навроцкого.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что криптовалютная компания с российскими связями финансировала политические силы в стране и могла поддерживать президентскую кампанию Кароля Навроцкого. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Подробности
По словам Туска, речь идет о компании Zondacrypto, которая, по его утверждению, получала средства, связанные с российскими структурами.
Источником финансового успеха этой компании являются не только российские деньги, связанные с так называемой "Братвой", но и с российскими спецслужбами
Политический контекст
Туск выступил с заявлением накануне голосования по отмене вето президента Кароля Навроцкого на законопроекты о регулировании крипторынка.
Премьер считает, что блокирование этих инициатив может свидетельствовать о лоббировании интересов конкретной компании. По его словам, Zondacrypto финансировала политиков бывшей правящей партии "Право и справедливость", а также представителей ультраправой "Конфедерации".
Отдельно он упомянул, что компания была спонсором мероприятия CPAC в Польше в 2025 году, где открыто поддерживали Навроцкого.
Реакция сторон
В ответ представители президента заявили, что он не выступает против регулирования крипторынка, но критикует предложенную правительством модель как несовершенную.
Оппозиционные политики также заявили, что новое законодательство может повредить развитию криптоиндустрии в стране.
Правительство настаивает, что изменения необходимы для приведения польского законодательства в соответствие с нормами Европейского Союза.
Компания Zondacrypto не предоставила официального ответа на обвинения, но ранее заявляла, что сотрудничает с властями в рамках расследования.
