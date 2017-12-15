Туск: я точно не фанат России
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что точно не считает себя фанатом России. Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, отвечая на вопрос журналиста о вопросах миграционных квот и антироссийских санкций, передает УНН.
"Я не фанат и не лучший эксперт, когда речь заходит о QMV (квалифицированное большинство голосов), это, скорее, Жан-Клод (Юнкер)", - отметил Туск, имея в виду голосование квалифицированным большинством в ЕС.
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Юнкер вмешался с уточняющей репликой в отношении России.
"Я точно не являюсь фанатом России. Возможно, Жан-Клод лучше меня подготовлен (ответить на вопрос - ред.)", - сказал Туск.
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Напомним, 14 декабря лидеры ЕС одобрили продолжение экономических санкций против РФ на полгода.