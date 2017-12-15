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Туск: я точно не фанат Росії

Туск: я точно не фанат Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що точно не вважає себе фанатом Росії. Про це він сказав під час прес-конференції за підсумком саміту ЄС в Брюсселі, відповідаючи на запитання журналіста про питання міграційних квот та антиросійських санкцій, передає УНН.

“Я не фанат і не найкращий експерт, коли мова заходить про QMV (кваліфікована більшість голосів), це, скоріше, Жан-Клод (Юнкер)”, — зазначив Туск, маючи на увазі голосування кваліфікованою більшістю у ЄС.

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Юнкер втрутився із уточнюючою реплікою щодо Росії.

“Я точно не є фанатом Росії. Можливо, Жан-Клод краще підготований за мене (відповісти на запитання — ред.)”, — відповів Туск.

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Нагадаємо, 14 грудня лідери ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти РФ на півроку.

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