Туск: я точно не фанат Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що точно не вважає себе фанатом Росії. Про це він сказав під час прес-конференції за підсумком саміту ЄС в Брюсселі, відповідаючи на запитання журналіста про питання міграційних квот та антиросійських санкцій, передає УНН.
“Я не фанат і не найкращий експерт, коли мова заходить про QMV (кваліфікована більшість голосів), це, скоріше, Жан-Клод (Юнкер)”, — зазначив Туск, маючи на увазі голосування кваліфікованою більшістю у ЄС.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Кремлі прокоментували рішення ЄС продовжити санкції проти РФ
Юнкер втрутився із уточнюючою реплікою щодо Росії.
“Я точно не є фанатом Росії. Можливо, Жан-Клод краще підготований за мене (відповісти на запитання — ред.)”, — відповів Туск.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко про продовження РЄ санкцій проти РФ: маємо надійних союзників
Нагадаємо, 14 грудня лідери ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти РФ на півроку.