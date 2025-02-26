Туск раскритиковал сделку с США по полезным ископаемым
Киев • УНН
Премьер Польши Туск раскритиковал соглашение Украины с США по редкоземельным металлам, назвав его неопределенным. Зеленский взамен заверил, что соглашение не создает долговых обязательств для Украины.
Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал соглашение Украины с Соединенными Штатами по редкоземельным металлам. Он назвал его неопределенным.
Об этом пишет The Telegraph, передает УНН.
Неопределенность, непредсказуемость, соглашения. Действительно ли это те правила, на которых должен базироваться новый международный порядок?
Также сообщается, что Туск принял участие в видеоконференции, во время которой президент Франции Эмманюэль Макрон проинформировал своих коллег-лидеров стран Европейского Союза о встрече с Дональдом Туском.
Позиция Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что конечный вариант соглашения с США по полезным ископаемым не делает из Украины должников.
По его словам, в документе не указывается ни одна сумма, которую Украина должна была бы вернуть США.
Он анонсировал подписание еще одного соглашения, «которое будет более серьезным и сложным».
Соглашение Украины и США по полезным ископаемым будет предусматривать создание фонда восстановления Украины, где 50% будет вклад Украины.
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