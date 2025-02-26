Туск раскритиковал сделку с США по полезным ископаемым

ukenru
Эксклюзив
Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре
16:41 • 4166 просмотра

Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

Эксклюзив
Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы
14:30 • 48261 просмотра

Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым
13:56 • 69893 просмотра

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым

Эксклюзив
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
11:28 • 124375 просмотра

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

Эксклюзив
Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных
26 февраля, 08:58 • 113489 просмотра

Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр
26 февраля, 07:55 • 114483 просмотра

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"
25 февраля, 23:13 • 113751 просмотра

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
25 февраля, 17:37 • 117520 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта
25 февраля, 16:37 • 111138 просмотра

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта

Эксклюзив
АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"
25 февраля, 16:22 • 105096 просмотра

АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

26 февраля, 08:37 • 124486 просмотра
Заболеваемость ОРВИ продолжает расти: "локальный карантин" возможен в 19 областях

Заболеваемость ОРВИ продолжает расти: "локальный карантин" возможен в 19 областях

26 февраля, 09:49 • 26275 просмотра
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

10:54 • 129147 просмотра
Продлили ли срок бронирования работников аграриев: министр объяснил

Продлили ли срок бронирования работников аграриев: министр объяснил

10:55 • 67958 просмотра
Госдепартамент США готовит новые исключения из заморозки помощи для Украины - Politico

Госдепартамент США готовит новые исключения из заморозки помощи для Украины - Politico

10:59 • 30817 просмотра
публикации
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
Эксклюзив

11:28 • 124373 просмотра
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

10:54 • 129147 просмотра
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 176487 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 229375 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 306324 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

15:18 • 18746 просмотра
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

26 февраля, 08:37 • 124491 просмотра
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 117741 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 125083 просмотра
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

25 февраля, 08:04 • 124309 просмотра
Актуальное
Туск раскритиковал сделку с США по полезным ископаемым

Туск раскритиковал сделку с США по полезным ископаемым

Киев  •  УНН

 • 1355 просмотра

Read in English

Премьер Польши Туск раскритиковал соглашение Украины с США по редкоземельным металлам, назвав его неопределенным. Зеленский взамен заверил, что соглашение не создает долговых обязательств для Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал соглашение Украины с Соединенными Штатами по редкоземельным металлам. Он назвал его неопределенным.

Об этом пишет The Telegraph, передает УНН.

Неопределенность, непредсказуемость, соглашения. Действительно ли это те правила, на которых должен базироваться новый международный порядок?

- заявил Туск.

Также сообщается, что Туск принял участие в видеоконференции, во время которой президент Франции Эмманюэль Макрон проинформировал своих коллег-лидеров стран Европейского Союза о встрече с Дональдом Туском.

Позиция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что конечный вариант соглашения с США по полезным ископаемым не делает из Украины должников.

По его словам, в документе не указывается ни одна сумма, которую Украина должна была бы вернуть США.

Он анонсировал подписание еще одного соглашения, «которое будет более серьезным и сложным».

Соглашение Украины и США по полезным ископаемым будет предусматривать создание фонда восстановления Украины, где 50% будет вклад Украины.

Не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев: Зеленский о соглашении с США23.02.25, 17:05 • 30002 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаполитикаНовости Мира
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
donald-tuskДональд Туск
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
polshaПольша

Обратиться по вопросам размещения рекламы