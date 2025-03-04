Туск прокомментировал решение Трампа приостановить помощь Украине
Киев • УНН
Дональд Туск заявил, что суверенная Украина означает более сильную и безопасную Польшу. Он предупредил, что те, кто ставит под сомнение суверенитет Украины, помогают Путину.
Глава польского правительства заявил об угрозах политического хаоса и нестабильности, а также отметил, что Путину помогают те, кто ставит под сомнение суверенитет Украины.
Передает УНН со ссылкой на страницу Дональда Туска в сети Х.
Суверенная, прозападная Украина, способная защитить себя от российской агрессии, означает более сильную и безопасную Польшу. В условиях политической путаницы и нарастающего хаоса именно это имеет наибольшее значение. Тот, кто ставит под сомнение эту очевидную истину, способствует триумфу Путина. Понятно?
Напомним
Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул важность сохранения тесных связей с США после саммита в Лондоне. Он предостерег от попыток разделить Европу и США после недавних событий в Белом доме.
Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция04.03.25, 11:55 • 103453 просмотра