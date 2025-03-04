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Туск прокомментировал решение Трампа приостановить помощь Украине

Киев • УНН

 • 19412 просмотра

Дональд Туск заявил, что суверенная Украина означает более сильную и безопасную Польшу. Он предупредил, что те, кто ставит под сомнение суверенитет Украины, помогают Путину.

Туск прокомментировал решение Трампа приостановить помощь Украине

Глава польского правительства заявил об угрозах политического хаоса и нестабильности, а также отметил, что Путину помогают те, кто ставит под сомнение суверенитет Украины.

Передает УНН со ссылкой на страницу Дональда Туска в сети Х.

Суверенная, прозападная Украина, способная защитить себя от российской агрессии, означает более сильную и безопасную Польшу. В условиях политической путаницы и нарастающего хаоса именно это имеет наибольшее значение. Тот, кто ставит под сомнение эту очевидную истину, способствует триумфу Путина. Понятно?

- написал Туск.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул важность сохранения тесных связей с США после саммита в Лондоне. Он предостерег от попыток разделить Европу и США после недавних событий в Белом доме.

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция04.03.25, 11:55 • 103453 просмотра

Игорь Тележников

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