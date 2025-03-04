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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 37717 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Туск прокоментував рішення Трампа призупинити допомогу Україні

Київ • УНН

 • 19412 перегляди

Дональд Туск заявив, що суверенна Україна означає сильнішу та безпечнішу Польщу. Він застеріг, що ті, хто ставить під сумнів суверенітет України, допомагають путіну.

Туск прокоментував рішення Трампа призупинити допомогу Україні

Очільник польського уряду заявив про загрози політичного хаосу і нестабільності, а також наголосив, що путіну допомагають ті, хто ставить під сумнів суверенітет України.

Передає УНН із посиланням на сторінку Дональда Туска у мережі Х.

Суверенна, прозахідна Україна, здатна захистити себе від російської агресії, означає сильнішу та безпечнішу Польщу. В умовах політичної плутанини та наростаючого хаосу саме це має найбільше значення. Той, хто ставить під сумнів цю очевидну істину, сприяє тріумфу Путіна. Зрозуміло?

- написав Туск.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив на важливості збереження тісних зв'язків зі США після саміту в Лондоні. Він застеріг від спроб розділити Європу та США після нещодавніх подій у Білому домі.

Трамп призупинив військову допомогу Україні: світова реакція04.03.25, 11:55 • 103458 переглядiв

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