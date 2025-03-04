Туск прокоментував рішення Трампа призупинити допомогу Україні
Київ • УНН
Дональд Туск заявив, що суверенна Україна означає сильнішу та безпечнішу Польщу. Він застеріг, що ті, хто ставить під сумнів суверенітет України, допомагають путіну.
Очільник польського уряду заявив про загрози політичного хаосу і нестабільності, а також наголосив, що путіну допомагають ті, хто ставить під сумнів суверенітет України.
Передає УНН із посиланням на сторінку Дональда Туска у мережі Х.
Суверенна, прозахідна Україна, здатна захистити себе від російської агресії, означає сильнішу та безпечнішу Польщу. В умовах політичної плутанини та наростаючого хаосу саме це має найбільше значення. Той, хто ставить під сумнів цю очевидну істину, сприяє тріумфу Путіна. Зрозуміло?
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив на важливості збереження тісних зв'язків зі США після саміту в Лондоні. Він застеріг від спроб розділити Європу та США після нещодавніх подій у Білому домі.
Трамп призупинив військову допомогу Україні: світова реакція04.03.25, 11:55 • 103458 переглядiв