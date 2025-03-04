Туск прокоментував рішення Трампа призупинити допомогу Україні

Очільник польського уряду заявив про загрози політичного хаосу і нестабільності, а також наголосив, що путіну допомагають ті, хто ставить під сумнів суверенітет України.

Передає УНН із посиланням на сторінку Дональда Туска у мережі Х.

Суверенна, прозахідна Україна, здатна захистити себе від російської агресії, означає сильнішу та безпечнішу Польщу. В умовах політичної плутанини та наростаючого хаосу саме це має найбільше значення. Той, хто ставить під сумнів цю очевидну істину, сприяє тріумфу Путіна. Зрозуміло? - написав Туск.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив на важливості збереження тісних зв'язків зі США після саміту в Лондоні. Він застеріг від спроб розділити Європу та США після нещодавніх подій у Білому домі.

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