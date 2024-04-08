Туск прокомментировал неудачу его партии на местных выборах в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что победа оппозиционной партии на местных выборах, прошедших в выходные, стала первым испытанием для его левоцентристского правительства с момента вступления в должность в конце прошлого года. Об этом УНН пишет со ссылкой на DPA.

Детали

Туск в своем сообщении на платформе X сказал, что рад победам его партии "Гражданская платформа" в отдельных регионах, включая победу ее представителей на выборах мэра Варшавы и Гданьска. Проигрыши он объяснил слабой мобилизацией молодых избирателей и высокой явкой оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) в сельских и восточных районах.

Что радует? Систематическое наверстываем упущенное: семь пунктов в 2018 году, пять в 2023-м, два сегодня. Рекордная победа в городах. Преимущество в собраниях. Что вызывает беспокойство? Демобилизация, особенно среди молодежи, провал на востоке и в сельской местности. Вывод для нас? Хватит ныть! За работу! - написал Туск.

Согласно прогнозам, PiS с небольшим отрывом вышла из воскресного голосования в качестве сильнейшей силы. По данным экзит-поллов, проведенных институтом изучения общественного мнения Ipsos, на выборах 16 региональных администраций 33,7% голосов получила PiS.

Гражданская коалиция Туска заняла второе место с 31,9%.

Партия добилась большого успеха в столице Варшаве: действующий мэр Рафал Тшасковский получил 59,9 % голосов в первом туре.

Официальные окончательные результаты будут объявлены только в среду.

Контекст

29 миллионов избирателей, имеющих право голоса, определили мэров всех муниципалитетов и городов. Они также выбрали членов всех 16 региональных ассамблей, 380 районных и 2 477 местных советников. Второй тур выборов мэров назначен на 21 апреля, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре.

"Следующие два года решат все": премьер Польши Туск заявил о самом критическом моменте со времен Второй мировой войны