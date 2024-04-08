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Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Туск прокомментировал неудачу его партии на местных выборах в Польше
Партия Туска "Гражданская платформа" уступила оппозиции на местных выборах в сельских и восточных регионах Польши. Однако "Гражданская платформа" одержала ключевые победы в таких крупных городах, как Варшава и Гданьск.
В Сумах прогремели взрывы - СМИ
По сообщениям СМИ, в Сумах, Украина, прогремели взрывы.
В ЦПД заявили, что россия распространяет фейки об атаке на ЗАЭС и теракте в "крокусе", чтобы обвинить Украину в терроризме
В Центре противодействия дезинформации заявили, что россия усиливает провокации и дезинформацию, чтобы безосновательно обвинить Украину в терроризме, в частности, фабрикует заявления об ударах беспилотников по Запорожской атомной электростанции.
Воздушные силы сообщили о пусках вражеских КАБов в Сумской области
По сообщению Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, в Сумской области был осуществлен запуск вражеских управляемых авиабомб.
На Харьковщине зафиксировали сразу два подрыва на боеприпасах: ранен мужчина
В Харьковской области сегодня зафиксировали сразу два подрыва на боеприпасах. В первом случае пострадала только техника, во втором случае мужчина травмировался наступив на мину ПФМ-1 "Лепесток".
Ракетный удар рф по Чугуеву: прокуратура показала последствия
Российские войска нанесли ракетный удар по Чугуеву Харьковской области, повредив частные домохозяйства и хозяйственные постройки, сообщает Харьковская областная прокуратура.
рф ударила по промобъекту в Запорожье: известно о 6 пострадавших - ОВА
Российская армия нанесла удар по промышленному объекту в Запорожье, в результате чего ранения получили 6 человек.
Инцидент с повесткой для журналиста "Слідства.Інфо": Офис Генерального прокурора начал уголовное производство
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту попытки вручения повестки журналисту "Слідство. інфо" за его расследование в отношении чиновника Службы безопасности Украины.
Воздушные Силы ВСУ: у россиян еще осталось около 7 самолетов А-50
У россиян осталось около 7 самолетов А-50, которые они сейчас модернизируют, заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Во Львове создали интерактивную "цветочную карту"
Львовский городской совет создал интерактивную "Цветочную карту", на которой показано более 50 локаций по всему городу, где цветут тюльпаны, сакуры, магнолии и груши Шантаклера.