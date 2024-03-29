"Следующие два года решат все": премьер Польши Туск заявил о самом критическом моменте со времен Второй мировой войны

Мы живем в самый критический момент после окончания Второй мировой войны. Следующие два года решат все, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в первом интервью прессе после вступления в должность, пишет УНН со ссылкой на PAP.

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Туск призывает "мысленно привыкать к угрозе новой войны" и готовиться к ней.

"Мы живем в самый критический момент после окончания Второй мировой войны. Следующие два года решат все - отметил в интервью ряду европейских СМИ глава польского правительства.

По его словам, нет причин, почему бы европейцы не уважали фундаментальный принцип и не тратили по крайней мере 2% ВВП на оборону. Премьер Польши также признает, что понимает, почему не все страны хотят принять польскую модель. "Мы тратим 4% на оборону, но я знаю, что у нас ситуация с безопасностью сложнее, чем в Испании или Италии. Но 2% ВВП просто должны быть. Я не понимаю, как это можно ставить под сомнение", - указал польский премьер.

Туск отметил в интервью, что нашей главной задачей должна быть защита Украины от российского вторжения и сохранение ее как независимого и целостного государства. "Будущее Украины в основном в наших руках. Я не говорю только о Польше и даже не о ЕС, а обо всем Западе. От нас зависит, удастся ли Украине избежать пессимистических сценариев. Сегодня ее ситуация намного сложнее, чем год назад, но и намного лучше, чем в начале войны, когда путинские солдаты стояли на подступах к Киеву", - утверждает глава польского правительства.

Он отметил, что войну в Украине, возможно, придется рассматривать в долгосрочной перспективе. "Это означает все больше и больше новых обязанностей для европейских стран. В наших интересах сохранить Украину в наилучшем состоянии. Все в Польше это знают, и это не подлежит обсуждению", - сказал Туск.

Что касается польско-украинских отношений и спора относительно открытия рынка ЕС для украинских продуктов питания, премьер-министр Польши заявил: "Мы хотим помочь Украине, чем можем. Но на последнем саммите в Брюсселе я утверждал, что идею свободной торговли с Украиной нужно переделать. Я хочу честного соглашения, я хочу найти общий знаменатель для интересов Украины, Польши и всего ЕС", - сказал Туск, которого цитирует Gazeta Wyborcza.

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