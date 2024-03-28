Мы близки к тому, чтобы найти решение: Туск о прогрессе по импорту агропродукции из Украины

Украина и Польша имеют прогресс по решению вопроса проблем агроимпорта. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по результатам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает УНН.

Детали

Мы ищем хороших решений для обеих сторон. В вопросе сельского хозяйства мы сделали шаг вперед. Мы также ищем решения, которые, возможно, не будут всех полностью устраивать, но которые будут защищать основные интересы польских фермеров и производителей - и, с другой стороны, украинских. Мы ищем, и мы близки к тому, чтобы найти решение - сказал Туск.

Он добавил, что правительства страны также близки к тому, чтобы украинский транзит, проходящий через Польшу, не создавал проблемы польскому рынку.

Напомним

Правительства Украины и Польши имеют прогресс по снятию блокады на польско-украинской границе. План деблокады границы выполняется, но не так быстро, как бы хотелось, однако есть положительные тенденции, которые важно сохранить и двигаться дальше.