Мы близки к тому, чтобы найти решение: Туск о прогрессе по импорту агропродукции из Украины

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
donald-tuskДональд Туск
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
polshaПольша
Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  103308 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  77929 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  97908 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  137401 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  140193 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  143331 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152225 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127201 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139906 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126582 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

Новости по теме
Мы близки к тому, чтобы найти решение: Туск о прогрессе по импорту агропродукции из Украины

Мы близки к тому, чтобы найти решение: Туск о прогрессе по импорту агропродукции из Украины

  •  11098 просмотра
"Это фактически явка с повинной" - Кулеба о вето рф на мониторинг санкций против КНДР

"Это фактически явка с повинной" - Кулеба о вето рф на мониторинг санкций против КНДР

  •  10968 просмотра
Экономика Украины в 2023 году выросла на 5,3% после спада годом ранее

Экономика Украины в 2023 году выросла на 5,3% после спада годом ранее

  •  10604 просмотра
Смертельное ДТП в Германии: вблизи Лейпцига перевернулся автобус Flixbus, погибли 4 человека, под следствием водитель

Смертельное ДТП в Германии: вблизи Лейпцига перевернулся автобус Flixbus, погибли 4 человека, под следствием водитель

  •  10017 просмотра
Шмыгаль встретился с Дудой в Варшаве: о чем говорили политики

Шмыгаль встретился с Дудой в Варшаве: о чем говорили политики

  •  11546 просмотра
Сотрудничество в оборонной сфере и потребности украинских воинов: Зеленский провел встречу с делегацией Национального собрания Франции

Сотрудничество в оборонной сфере и потребности украинских воинов: Зеленский провел встречу с делегацией Национального собрания Франции

  •  10672 просмотра
россия в ООН заблокировала мониторинг санкций против Северной Кореи

россия в ООН заблокировала мониторинг санкций против Северной Кореи

  •  8956 просмотра
Politico: ЕС предлагает радикальные изменения в финансировании стран блока. На дискуссию повлияли Украина и Западные Балканы

Politico: ЕС предлагает радикальные изменения в финансировании стран блока. На дискуссию повлияли Украина и Западные Балканы

  •  13518 просмотра
Украине нужна помощь уже сейчас из-за высокого риска наступления рф в июне - Зеленский

Украине нужна помощь уже сейчас из-за высокого риска наступления рф в июне - Зеленский

  •  12636 просмотра
Конгресс США одобрил продажу крылатых ракет Польше

Конгресс США одобрил продажу крылатых ракет Польше

  •  11628 просмотра

Популярные

Ряд стран, включая Украину, обсуждают, как достичь мирной договоренности - Шольц

Ряд стран, включая Украину, обсуждают, как достичь мирной договоренности - Шольц

  •  124577 просмотра
Нацбанк может привязать гривну к евро

Нацбанк может привязать гривну к евро

  •  122939 просмотра
Кулеба прибыл в Нью-Дели: Украина и Индия оживят связи и сосредоточатся на Формуле мира

Кулеба прибыл в Нью-Дели: Украина и Индия оживят связи и сосредоточатся на Формуле мира

  •  104735 просмотра
Хотел скорректировать ракетный удар по ТЭС и военному госпиталю в Днепре: задержан агент рф

Хотел скорректировать ракетный удар по ТЭС и военному госпиталю в Днепре: задержан агент рф

  •  102060 просмотра
Над Днепропетровской областью ночью сбили 8 дронов

Над Днепропетровской областью ночью сбили 8 дронов

  •  99733 просмотра

Публикации

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

  •  103308 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  188177 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  547281 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  498711 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  513205 просмотра

Мы близки к тому, чтобы найти решение: Туск о прогрессе по импорту агропродукции из Украины

Украина и Польша достигают прогресса в решении вопроса импорта сельскохозяйственной продукции и разблокирования границы, при этом обе стороны работают над поиском решений, которые защищают интересы фермеров и производителей из обеих стран.

Экономика •   •  11098 просмотра
Мы близки к тому, чтобы найти решение: Туск о прогрессе по импорту агропродукции из Украины

"Это фактически явка с повинной" - Кулеба о вето рф на мониторинг санкций против КНДР

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что вето рф на резолюцию ООН о продлении мониторинга санкций против Северной Кореи, подтверждает военное сотрудничество между москвой и Пхеньяном, что является нарушением санкций.

Война •   •  10968 просмотра
"Это фактически явка с повинной" - Кулеба о вето рф на мониторинг санкций против КНДР

Экономика Украины в 2023 году выросла на 5,3% после спада годом ранее

В 2023 году экономика Украины возобновила рост - на 5,3% - после падения на 30,4% в 2022 году на фоне российского вторжения.

Война •   •  10604 просмотра
Экономика Украины в 2023 году выросла на 5,3% после спада годом ранее

Смертельное ДТП в Германии: вблизи Лейпцига перевернулся автобус Flixbus, погибли 4 человека, под следствием водитель

Автобус Flixbus перевернулся вблизи Лейпцига, Германия, в результате чего 4 пассажира погибли и 35 получили ранения, а водитель находится под следствием за непредумышленное убийство и убийство по неосторожности.

Новости Мира •   •  10017 просмотра
Смертельное ДТП в Германии: вблизи Лейпцига перевернулся автобус Flixbus, погибли 4 человека, под следствием водитель

Шмыгаль встретился с Дудой в Варшаве: о чем говорили политики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины, включая предоставление оружия, интеграцию Украины в НАТО и ЕС, а также усиление сотрудничества для победы над российской агрессией.

Война •   •  11546 просмотра
Шмыгаль встретился с Дудой в Варшаве: о чем говорили политики

Сотрудничество в оборонной сфере и потребности украинских воинов: Зеленский провел встречу с делегацией Национального собрания Франции

Президент Зеленский встретился с делегацией Национального собрания Франции во главе с Яэль Брон-Пиве, чтобы обсудить оборонное сотрудничество, первоочередные потребности украинских солдат и предложения Франции по расширению поддержки Украины.

Война •   •  10672 просмотра
Сотрудничество в оборонной сфере и потребности украинских воинов: Зеленский провел встречу с делегацией Национального собрания Франции

россия в ООН заблокировала мониторинг санкций против Северной Кореи

россия наложила вето на резолюцию ООН о продлении мандата группы по мониторингу санкций против Северной Кореи.

Новости Мира •   •  8956 просмотра
россия в ООН заблокировала мониторинг санкций против Северной Кореи

Politico: ЕС предлагает радикальные изменения в финансировании стран блока. На дискуссию повлияли Украина и Западные Балканы

Европейский Союз предлагает радикальные изменения в том, как он финансирует более бедных стран-членов, рассматривая возможность привязки значительной части финансирования из своего бюджета к выполнению целевых показателей.

Экономика •   •  13518 просмотра
Politico: ЕС предлагает радикальные изменения в финансировании стран блока. На дискуссию повлияли Украина и Западные Балканы

Украине нужна помощь уже сейчас из-за высокого риска наступления рф в июне - Зеленский

Украине нужны американские зенитно-ракетные комплексы Patriot и больше артиллерии, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте и отразить очередное крупное российское наступление, заявил Президент Владимир Зеленский.

Война •   •  12636 просмотра
Украине нужна помощь уже сейчас из-за высокого риска наступления рф в июне - Зеленский

Конгресс США одобрил продажу крылатых ракет Польше

Конгресс США одобрил продажу Польше крылатых ракет большой дальности, ракет средней дальности "воздух-воздух" и ракет малой дальности "воздух-воздух", что значительно усилит возможности Польши в сфере сдерживания и обороны.

Новости Мира •   •  11628 просмотра
Конгресс США одобрил продажу крылатых ракет Польше