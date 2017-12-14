Туск назвал "настоящим испытанием" следующий раунд по Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Следующий этап переговоров по Brexit станет "настоящим испытанием единства" для Европейского союза. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, передает УНН со ссылкой на AFP.
"У меня нет сомнения, что настоящим испытанием нашего единства станет второй этап переговоров по Brexit", - отметил он.
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Напомним, 8 декабря Великобритания и Европейский Союз достигли договоренности о Brexit и заявили о готовности перейти ко второму этапу переговоров.