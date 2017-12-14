Туск назвав “справжнім випробуванням” наступний раунд по Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Наступний етап переговорів по Brexit стане “справжнім випробуванням єдності” для Європейського союзу. Про це заявив голова Європейської ради Дональд Туск, передає УНН з посиланням на AFP.
“У мене немає сумніву, що справжнім випробуванням нашої єдності стане другий етап переговорів по Brexit”, — зазначив він.
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Нагадаємо, 8 грудня Велика Британія і Європейський Союз досягли домовленостей щодо Brexit і заявили про готовність перейти до другого етапу переговорів.