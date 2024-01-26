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Туск может помочь главе Еврокомиссии фон дер Ляйен остаться на своем посту - Euractiv

Туск может помочь главе Еврокомиссии фон дер Ляйен остаться на своем посту - Euractiv

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 08:24  •  15461 просмотра

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Крупнейшая политическая партия Европы, Европейская народная партия, скорее всего, поддержит Урсулу фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы Европейской комиссии, пишет Euractiv. Ожидается, что решающее значение в этом решении будет иметь позиция премьер-министров Польши и Греции.

Европейская народная партия - крупнейшая политическая партия Европы - готовится поддержать Урсулу фон дер Ляйен в ее борьбе за второй срок на посту главы Еврокомиссии. Позиция премьер-министров Польши и Греции должна иметь решающее значение, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Урсула фон дер Ляйен, бывший министр обороны Германии, избранная лидерами ЕС в 2019 году президентом Европейской комиссии, еще официально не объявила, что будет добиваться переизбрания. Однако, похоже, это лишь вопрос времени, пишет издание.

"Чтобы снова баллотироваться, фон дер Ляйен должна к 21 февраля добиться выдвижения своей собственной политической партии, ХДС Германии, и поддержки двух других партий-членов Европейской народной партии", - говорится в статье.

Как указано, в Брюсселе преобладает мнение, что немку может поддержать польская "Гражданская платформа" и "Новая демократия" премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Однако скептики отмечают, что, хотя Польша является крупным государством-членом ЕС, премьер-министр страны Дональд Туск сейчас занят восстановлением верховенства закона в Польше и не будет так активно участвовать в европейских делах. В свою очередь, позиции "Новой демократии" и ее лидера в Греции не столь сильны.

Как сообщил Euractiv источник в ЕНП, независимо от того, поддержат ли "Гражданская платформа" и "Новая демократия" официально кандидатуру фон дер Ляйен, Туск и Мицотакис являются двумя лидерами, которые могут и готовы поддерживать ее кандидатуру до самого конца.

Другой вариант, по словам источника в ЕНП, заключается в том, чтобы ее поддержали две более мелкие партии.

ЕНП созвала 1 февраля неформальную встречу руководства, в которой также примет участие фон дер Ляйен. Оно пройдет в штаб-квартире ЕНП в Брюсселе перед началом специального заседания Европейского совета. Это может быть возможностью обсудить план действий на предстоящих выборах в Европейский парламент.

Ожидается, что после выборов ЕНП соберет более десяти лидеров за столом Европейского совета. Правоцентристы ЕС надеются сохранить значительное преимущество на переговорах, чтобы занять высшие посты в ЕС и обеспечить себе пост главы Европейской комиссии.

Другой источник в ЕНП, находящийся в Германии, сообщил изданию, что фон дер Ляйен может объявить о своем намерении снова баллотироваться на пост президента Еврокомиссии во время встречи ХДС в Берлине 19 февраля. Если это произойдет, то последним шагом станет одобрение этой кандидатуры на съезде ЕНП в Бухаресте 6-7 марта.

Также в последние месяцы в прессе появились сообщения о том, что Мицотакис и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович могут баллотироваться на важные посты в ЕС.

Президент Хорватии Зоран Миланович публично заявил ранее в этом месяце, что ни для кого не секрет, что Пленкович "следит за позицией Шарля Мишеля", то есть президента Европейского совета. И Пленкович, и Мицотакис категорически опровергли подобные предположения.

Politico: премьер Эстонии Каллас претендует на должность главы дипломатии ЕС18 январь 2024, 14:00 • 22036 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Tusk may help European Commission chief von der Leyen stay in her post - Euractiv
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Туск может помочь главе Еврокомиссии фон дер Ляйен остаться на своем посту - Euractiv

Крупнейшая политическая партия Европы, Европейская народная партия, скорее всего, поддержит Урсулу фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы Европейской комиссии, пишет Euractiv. Ожидается, что решающее значение в этом решении будет иметь позиция премьер-министров Польши и Греции.

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