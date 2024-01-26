Туск може допомогти голові Єврокомісії фон дер Ляєн залишитися на своїй посаді - Euractiv

Європейська народна партія - найбільша політична партія Європи - готується підтримати Урсулу фон дер Ляєн у її боротьбі за другий термін на посаді голови Єврокомісії. Позиція прем'єр-міністрів Польщі та Греції повинна мати вирішальне значення, повідомляє Euractiv, пише УНН.

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Урсула фон дер Ляєн, колишня міністерка оборони Німеччини, обрана лідерами ЄС 2019 року президентом Європейської комісії, ще офіційно не оголосила, що домагатиметься переобрання. Однак, схоже, це лише питання часу, пише видання.

"Щоб знову балотуватися, фон дер Ляєн повинна до 21 лютого домогтися висунення своєї власної політичної партії, ХДС Німеччини, і підтримки двох інших партій-членів Європейської народної партії", - ідеться у статті.

Як зазначено, у Брюсселі переважає думка, що німкеню може підтримати польська "Громадянська платформа" і "Нова демократія" прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

Однак скептики зазначають, що, хоча Польща є великою державою-членом ЄС, прем'єр-міністр країни Дональд Туск наразі зайнятий відновленням верховенства закону в Польщі і не братиме такої активної участі в європейських справах. Своєю чергою, позиції "Нової демократії" та її лідера в Греції не настільки сильні.

Як повідомило Euractiv джерело в ЄНП, незалежно від того, чи підтримають "Громадянська платформа" і "Нова демократія" офіційно кандидатуру фон дер Ляєн, Туск і Міцотакіс є двома лідерами, які можуть і готові підтримувати її кандидатуру до самого кінця.

Інший варіант, за словами джерела в ЄНП, полягає в тому, щоб її підтримали дві дрібніші партії.

ЄНП скликала 1 лютого неформальну зустріч керівництва, у якій також візьме участь фон дер Ляєн. Вона відбудеться у штаб-квартирі ЄНП у Брюсселі перед початком спеціального засідання Європейської ради. Це може бути можливістю обговорити план дій на майбутніх виборах до Європейського парламенту.

Очікується, що після виборів ЄНП збере понад десять лідерів за столом Європейської ради. Правоцентристи ЄС сподіваються зберегти значну перевагу на переговорах, щоб зайняти вищі пости в ЄС і забезпечити собі посаду голови Європейської комісії.

Інше джерело в ЄНП, яке перебуває в Німеччині, повідомило виданню, що фон дер Ляєн може оголосити про свій намір знову балотуватися на посаду президента Єврокомісії під час зустрічі ХДС у Берліні 19 лютого. Якщо це станеться, то останнім кроком стане схвалення цієї кандидатури на з'їзді ЄНП у Бухаресті 6-7 березня.

Також останніми місяцями в пресі з'явилися повідомлення про те, що Міцотакіс і прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович можуть балотуватися на важливі пости в ЄС.

Президент Хорватії Зоран Мілановіч публічно заявив раніше цього місяця, що ні для кого не секрет, що Пленкович "стежить за позицією Шарля Мішеля", тобто президента Європейської ради. І Пленкович, і Міцотакіс категорично спростували подібні припущення.

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