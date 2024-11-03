Турция прогнозирует переломный момент в войне между Россией и Украиной в 2025 году
Киев • УНН
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о возможных изменениях в войне из-за усталости обеих сторон в 2025 году. Он подчеркнул необходимость справедливого решения в рамках территориальной целостности Украины.
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Украина и Россия, которые устали от войны, спровоцируют новую ситуацию в 2025 году. Об этом он заявил в интервью Hürriyet, передает УНН.
Хакан Фидан, комментируя продолжающиеся поиски совместного решения между Россией и Украиной, отметил, что ни одна из сторон не желает выглядеть проигравшей в этом процессе
«Друг в беде. Необходимо найти справедливое решение. У нас особые отношения с обеими сторонами. Мы не избегаем слушать обе стороны. Только друг говорит о боли. Мы тоже это делаем», - сказал Фидан.
Он подчеркнул, что справедливое решение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины.
«Усталость с обеих сторон может привести к появлению новой ситуации в 2025 году. Мы увидим ситуацию», - подчеркнул он.
Напомним,
Турция тайно запретила экспорт в Россию американской военной техники после того, как Вашингтон предупредил Анкару о «последствиях», если она не прекратит торговлю.