Турция прогнозирует переломный момент в войне между Россией и Украиной в 2025 году

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 114430 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 129637 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 131439 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 151064 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 160344 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 148243 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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31 октября 2024, 11:11 • 144038 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Турция прогнозирует переломный момент в войне между Россией и Украиной в 2025 году

Турция прогнозирует переломный момент в войне между Россией и Украиной в 2025 году

Киев  •  УНН

11:32 • 5124 просмотра

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Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о возможных изменениях в войне из-за усталости обеих сторон в 2025 году. Он подчеркнул необходимость справедливого решения в рамках территориальной целостности Украины.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Украина и Россия, которые устали от войны, спровоцируют новую ситуацию в 2025 году. Об этом он заявил в интервью Hürriyet, передает УНН.

Хакан Фидан, комментируя продолжающиеся поиски совместного решения между Россией и Украиной, отметил, что ни одна из сторон не желает выглядеть проигравшей в этом процессе

«Друг в беде. Необходимо найти справедливое решение. У нас особые отношения с обеими сторонами. Мы не избегаем слушать обе стороны. Только друг говорит о боли. Мы тоже это делаем», - сказал Фидан.

Он подчеркнул, что справедливое решение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины.

«Усталость с обеих сторон может привести к появлению новой ситуации в 2025 году. Мы увидим ситуацию», - подчеркнул он.

Напомним,

Турция тайно запретила экспорт в Россию американской военной техники после того, как Вашингтон предупредил Анкару о «последствиях», если она не прекратит торговлю.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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