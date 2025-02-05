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Турция ожидает прогресса в мирных инициативах по Украине до июня

Турция ожидает прогресса в мирных инициативах по Украине до июня

Киев  •  УНН

 • 8074 просмотра

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Глава МИД Турции Хакан Фидан ожидает прогресса в мирных инициативах по Украине до июня.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что ожидает, что мирные инициативы по Украине приобретут конкретные очертания до июня. Об этом он заявил в интервью Anadolu, передает УНН.

Мы слышим о ряде инициатив со стороны президента США Дональда Трампа по этому вопросу. Однако перед встречей лидеров России и США необходимо провести закулисную подготовку и завершить все приготовления. Без этих подготовительных шагов встреча лидеров не будет иметь смысла

- сказал Фидан.

Как отмечало ранее издание Hürriyet, переговоры между Украиной и россией о мире могут начаться в апреле-мае 2025 года. Эти переговоры якобы могли бы быть перед встречей Трампа и Путина.

Напомним

Трамп заявил, что Соединенные Штаты ведут "очень конструктивные переговоры по Украине" и он "сделает все", чтобы остановить войну в Украине.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров, если это позволит остановить войну, но он воспринимает российского диктатора как врага.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
turtsiyaТурция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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