Турция ожидает прогресса в мирных инициативах по Украине до июня

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что ожидает, что мирные инициативы по Украине приобретут конкретные очертания до июня. Об этом он заявил в интервью Anadolu, передает УНН.



Мы слышим о ряде инициатив со стороны президента США Дональда Трампа по этому вопросу. Однако перед встречей лидеров России и США необходимо провести закулисную подготовку и завершить все приготовления. Без этих подготовительных шагов встреча лидеров не будет иметь смысла - сказал Фидан.

Как отмечало ранее издание Hürriyet, переговоры между Украиной и россией о мире могут начаться в апреле-мае 2025 года. Эти переговоры якобы могли бы быть перед встречей Трампа и Путина.

Напомним

Трамп заявил, что Соединенные Штаты ведут "очень конструктивные переговоры по Украине" и он "сделает все", чтобы остановить войну в Украине.



В то же время Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров, если это позволит остановить войну, но он воспринимает российского диктатора как врага.

