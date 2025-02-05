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Туреччина очікує прогресу в мирних ініціативах щодо України до червня

Туреччина очікує прогресу в мирних ініціативах щодо України до червня

Київ • УНН

 • 23666 перегляди

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан очікує прогресу в мирних ініціативах щодо України до червня.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що очікує, що мирні ініціативи щодо України набудуть конкретних обрисів до червня. Про це він заявив в інтерв'ю Anadolu, передає УНН.

Ми чуємо про низку ініціатив з боку президента США Дональда Трампа з цього питання. Однак перед зустріччю лідерів росії та США необхідно провести закулісну підготовку та завершити всі приготування. Без цих підготовчих кроків зустріч лідерів не матиме сенсу

- сказав Фідан.

Як зазначало раніше видання Hürriyet, переговори між Україною і росією про мир можуть початися в квітні-травні 2025 року. Ці переговори нібито могли б бути перед зустріччю Трампа і путіна.

Нагадаємо

Трамп заявив, що Сполучені Штати ведуть "дуже конструктивні переговори щодо України" і він "зробить все", щоб зупинити війну в Україні.

Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів, якщо це дозволить зупинити війну, але він сприймає російського диктатора як ворога.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

ВійнаПолітика
donald-trampДональд Трамп
turechchynaТуреччина
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
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