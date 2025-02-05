Туреччина очікує прогресу в мирних ініціативах щодо України до червня
Київ • УНН
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан очікує прогресу в мирних ініціативах щодо України до червня.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що очікує, що мирні ініціативи щодо України набудуть конкретних обрисів до червня. Про це він заявив в інтерв'ю Anadolu, передає УНН.
Ми чуємо про низку ініціатив з боку президента США Дональда Трампа з цього питання. Однак перед зустріччю лідерів росії та США необхідно провести закулісну підготовку та завершити всі приготування. Без цих підготовчих кроків зустріч лідерів не матиме сенсу
Як зазначало раніше видання Hürriyet, переговори між Україною і росією про мир можуть початися в квітні-травні 2025 року. Ці переговори нібито могли б бути перед зустріччю Трампа і путіна.
Нагадаємо
Трамп заявив, що Сполучені Штати ведуть "дуже конструктивні переговори щодо України" і він "зробить все", щоб зупинити війну в Україні.
Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів, якщо це дозволить зупинити війну, але він сприймає російського диктатора як ворога.