Туреччина очікує прогресу в мирних ініціативах щодо України до червня

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що очікує, що мирні ініціативи щодо України набудуть конкретних обрисів до червня. Про це він заявив в інтерв'ю Anadolu, передає УНН.



Ми чуємо про низку ініціатив з боку президента США Дональда Трампа з цього питання. Однак перед зустріччю лідерів росії та США необхідно провести закулісну підготовку та завершити всі приготування. Без цих підготовчих кроків зустріч лідерів не матиме сенсу - сказав Фідан.

Як зазначало раніше видання Hürriyet, переговори між Україною і росією про мир можуть початися в квітні-травні 2025 року. Ці переговори нібито могли б бути перед зустріччю Трампа і путіна.

Нагадаємо

Трамп заявив, що Сполучені Штати ведуть "дуже конструктивні переговори щодо України" і він "зробить все", щоб зупинити війну в Україні.



Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів, якщо це дозволить зупинити війну, але він сприймає російського диктатора як ворога.

