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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Турция готовит новый закон об «иноагентах» с тюремным сроком до 7 лет

Турция готовит новый закон об «иноагентах» с тюремным сроком до 7 лет

Киев  •  УНН

14:21 • 4078 просмотра

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Турецкий парламент рассмотрит законопроект о борьбе с иностранным влиянием, предусматривающий до 7 лет заключения. Гражданское общество и медиагруппы обеспокоены возможным использованием закона для подавления критики власти.

Турция собирается ввести новый закон о борьбе с иностранным влиянием на процессы, которые могут нанести ущерб национальным интересам. Такие намерения Анкары вызвали беспокойство гражданского общества и медиагрупп тем, что он будет использован для подавления инакомыслия, пишет агенство Bloomberg, передает УНН

Детали

Закон будут обсуждать в парламенте страны в ближайшие дни. Он, как сообщается, направлен на пресечение деятельности тех, кто работает против "безопасности государства, его внутренних или внешних политических интересов" под влиянием или по приказу иностранного государства или организации. Согласно законопроекту, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, наказание за нарушение этого закона может достигать семи лет лишения свободы.

Этот шаг является частью более широкого судебного пакета, предложенного партией AK президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и напоминает закон об иностранных агентах, принятый недавно в Грузии, вызвавший осуждение со стороны западных стран и массовые протесты. В России существует аналогичный механизм подавления внутренней критики указывает Bloomberg.

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Судебные эксперты и журналисты выразили обеспокоенность двусмысленностью и широтой формулировок закона. По их словам, политические интересы Турции могут меняться, и власти могут использовать эту неопределенность для подавления любой критики в адрес правительства.

В последние годы Эрдоган и его правительство ограничивают свободу слова с помощью различных законов, и тысячи людей оказались под стражей или в суде по обвинению в оскорблении президента с тех пор, как он занял эту должность десять лет назад.

В соответствии с законом о "дезинформации", принятым два года назад, распространение ложной информации о безопасности Турции, общественном порядке или общем благосостоянии может привести к тюремному заключению сроком до трех лет. Критики, включая главную оппозиционную партию, назвали этот документ  "законопроектом о цензуре", заявив, что его широкие формулировки дают властям право преследовать любого, кто отклоняется от официальной версии.

Десятки медиагрупп опубликовали заявления, в которых выступили против закона об иностранном влиянии и призвали к его отмене.

В докладе Комитета по защите журналистов 2023 года Турция заняла 10-е место в мире по количеству заключенных журналистов, хотя за последнее десятилетие она неоднократно занимала первое место.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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