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7 марта, 15:45 • 96158 просмотра

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7 марта, 06:35 • 112128 просмотра

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6 марта, 19:19 • 138138 просмотра

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“Турецкий поток” будет введен в эксплуатацию к концу года

Киев  •  УНН

 • 9356 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Газопровод “Турецкий поток” будет введен в эксплуатацию к концу 2019 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Анадолу.

“Проект, как и было запланировано, будет введен в эксплуатацию в конце 2019 года. Завершено более 70 процентов работ в рамках строительства приемного терминала в поселке Кыйыкей, которое считается последним этапом реализации проекта. Поэтому, несомненно, трубопровод будет сдан в эксплуатацию в срок”, — сказала представитель консорциума “Турецкий поток” Аслы Эсен.

Она также добавила, что уже завершено строительство сухопутного участка газопровода на территории России.

Как сообщал УНН, Министр иностранных дел и торговли Питер Сиярто в пятницу провел переговоры о ситуации с поставками газа после 1 января 2020 года с министром экономики Словакии Петером Жига в Пекине. На переговорах обсуждался возможный вариант, при котором Россия прекратит поставки газа через Украину.

Напомним, Украина вместе с Евросоюзом планирует предложить “Газпрому” забронировать мощности украинской газотранспортной системы на длительное время на 60 млрд куб. м в год во время трехсторонних переговоров по транзиту газа, которые запланированы на конец мая.

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