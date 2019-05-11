"Турецький потік" буде введений в експлуатацію до кінця року

"Проект, як і було заплановано, буде введений в експлуатацію в кінці 2019 року. Завершено понад 70 відсотків робіт в рамках будівництва приймального терміналу в селищі Кийикей, яке вважається останнім етапом реалізації проекту. Тому, без сумніву, трубопровід буде зданий в експлуатацію в строк", - сказала представник консорціуму "Турецький потік" Асли Есен.

Вона також додала, що вже завершено будівництво сухопутної ділянки газопроводу на території Росії.

Як повідомляв УНН, Міністр закордонних справ і торгівлі Пітер Сиярто в п'ятницю провів переговори про ситуацію з поставками газу після 1 січня 2020 року з міністром економіки Словаччини Петером Жига в Пекіні. На переговорах обговорювався можливий варіант, при якому Росія припинить поставки газу через Україну.

Нагадаємо, Україна разом з Євросоюзом планує запропонувати "Газпрому" забронювати потужності української газотранспортної системи на тривалий час на 60 млрд куб. м в рік під час тристоронніх переговорів по транзиту газу, які заплановані на кінець травня.



