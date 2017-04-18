Турецкая оппозиция подала заявление об обжаловании результатов референдума
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Республиканская народная партия (CHP) Турции, которая является главной оппозиционной партией в стране, сегодня подала заявление в Центральую избирательную комиссию, которой оспаривает результаты референдума, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Существует только одно решение, чтобы разрядить ситуацию в рамках закона. Верховный избирательный совет должен признать результаты голосования недействительными", - цитирует турецкое агентство новостей Doğan заместителя председателя CHP Бюлента Тезджан.
Отмечается, что оппозиция осуждает решение избирательной комиссии считать действительными бюллетени, которые были вложены в конверт без печатей. В партии заявили, что в случае необходимости они обратятся в Европейский суд по правам человека.
В свою очередь, лидер правящей Партии справедливости и развития (AKP) Бинали Йылдырым отметил, что "все должны уважать результаты, включая главную оппозиционную партию".
"Неправильно говорить что-то после того, как свое слово сказал народ", - сказал он.
Как сообщал УНН, на референдуме в Турции победили сторонники изменения конституции.
Позже, тысячи митингующих вышли на улицы Стамбула, протестуя против результатов референдума в Турции.