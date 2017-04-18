Турецкая оппозиция подала заявление об обжаловании результатов референдума

"Существует только одно решение, чтобы разрядить ситуацию в рамках закона. Верховный избирательный совет должен признать результаты голосования недействительными", - цитирует турецкое агентство новостей Doğan заместителя председателя CHP Бюлента Тезджан.

Отмечается, что оппозиция осуждает решение избирательной комиссии считать действительными бюллетени, которые были вложены в конверт без печатей. В партии заявили, что в случае необходимости они обратятся в Европейский суд по правам человека.

В свою очередь, лидер правящей Партии справедливости и развития (AKP) Бинали Йылдырым отметил, что "все должны уважать результаты, включая главную оппозиционную партию".

"Неправильно говорить что-то после того, как свое слово сказал народ", - сказал он.

Как сообщал УНН, на референдуме в Турции победили сторонники изменения конституции.

Позже, тысячи митингующих вышли на улицы Стамбула, протестуя против результатов референдума в Турции.