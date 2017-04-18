Турецька опозиція подала заяву щодо оскарження результатів референдуму
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Республіканська народна партія (CHP) Туреччини, яка є головною опозиційною партією у країні, подала заяву до центральної виборчої комісії, якою оскаржує результати референдуму у вівторок, 18 квітня, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Існує лише одне рішення, щоб розрядити ситуацію в рамках закону. Верховна виборча рада повинна визнати результати голосування недійсними", - цитує турецьке агентство новин Doğan заступника голови CHP Бюлента Тезджана.
Зазначається, що опозиція засуджує рішення виборчої комісії вважати дійсними бюлетені, які були вкладені в конверт без печаток. У партії заявили, що у разі потреби вони звернуться до Європейського суду з прав людини.
Своєю чергою, лідер правлячої Партії справедливості і розвитку (AKP) Біналі Їлдирим зазначив, що "усі повинні поважати результати, включаючи головну опозиційну партію".
"Неправильно говорити щось після того, як своє слово сказав народ", - сказав він.
Як повідомляв УНН, на референдумі в Туреччині перемогли прихильники зміни конституції.
Пізніше, тисячі мітингувальників вийшли на вулиці Стамбулу, протестуючи проти результатів референдуму в Туреччині.