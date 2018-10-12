Турция заявила о независимости своего суда после освобождения пастора

По его мнению решение суда также показало, что Турция является демократическим правовым государством.

“К сожалению, в течение некоторого времени независимая судебная система Турции была поставлена ​​под давление американской администрации, и наша страна подвергалась различным санкциям”, — заявил Алтун.

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Он подчеркнул, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не будет подчиняться угрозам. По мнению Эрдогана, независимую судебную систему страны не нужна опека, ее решения должны уважать. Алтун добавил, что об этом нужно напомнить президенту США Дональда Трампа.

Как ранее информировал УНН, протестантский пастор Эндрю Брансон, который проживал в районе Измира, был арестован в 2017 году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и “террористической организацией фетхуллахистов” (последователи мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена). 7 мая этого года Брансон предстал перед турецким судом и отверг обвинения в террористической деятельности и шпионаже, а 25 июля он был помещен под домашний арест из медицинских соображений. Прокуратура требует для него 35 лет лишения свободы.

Из-за ареста пастора возникла серьезная напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона. 1 августа США ввели санкции в отношении министров внутренних дел и юстиции Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля за того, что Анкара не позволила вернуться на родину Брансону. МИД Турции осудило решение США и призвало от него отказаться.

12 октября суд Измир приговорил американского пастора Эндрю Брансона к 3 годам и 45 дням тюремного заключения. Запрет на выезд и домашний арест Брансону отменен. Учитывая срок, который гражданин США уже провел в заключении и под домашним арестом, Брансон был освобожден из зала суда.