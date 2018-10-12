Туреччина заявила про незалежність свого суду після звільнення пастора

На його думку рішення суду також показало, що Туреччина є демократичною правовою державою.

“На жаль, протягом деякого часу незалежна судова система Туреччини була поставлена ​​під тиск американської адміністрації, і наша країна піддавалася різним санкціям”, — заявив Алтун.

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Він підкреслив, що президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина не буде підкорятися загрозам. На думку Ердогана, незалежну судову систему країни не потрібна опіка, її рішення мають поважати. Алтун додав, що про це потрібно нагадати президенту США Дональда Трампа.

Як раніше інформував УНН, протестантський пастор Ендрю Брансон, який проживав в районі Ізміра, був заарештований у 2017 році за звинуваченням у зв’язках із забороненими в Туреччині Робочою партією Курдистану і “терористичною організацією фетхуллахістів” (послідовники мусульманського проповідника Фетхуллаха Ґюлена). 7 травня цього року Брансон постав перед турецьким судом і відкинув звинувачення в терористичній діяльності і шпигунстві, а 25 липня він був поміщений під домашній арешт з медичних міркувань. Прокуратура вимагає для нього 35 років позбавлення волі.

Через арешт пастора виникла серйозна напруженість у відносинах Анкари і Вашингтона. 1 серпня США ввели санкції відносно міністрів внутрішніх справ і юстиції Туреччини Сулеймана Сойлу і міністра юстиції Абдулхаміта Гюля через те, що Анкара не дозволила повернутися на батьківщину Брансону. МЗС Туреччини засудило рішення США і закликало від нього відмовитися.

12 жовтня суд міста Ізмір засудив американського пастора Ендрю Брансон до 3 років і 45 днів тюремного ув’язнення. Заборона на виїзд і домашній арешт Брансона скасована. З огляду на термін, який громадянин США вже провів в ув’язненні і під домашнім арештом, Брансон був звільнений із залу суду.