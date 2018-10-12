Туреччина звільнила американського пастора Брансона

Сьогодні пастор в четвертий раз постав перед судом.

З огляду на термін, який громадянин США вже провів в ув'язненні і під домашнім арештом, Брансон був звільнений із залу суду.



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Раніше американські ЗМІ, в тому числі газета The Washington Post, повідомили, посилаючись на неназваних чиновників США і інші джерела, знайомі з розвитком подій у справі Брансона, що пастор може вийти на свободу в Туреччині вже в п'ятницю після чергового судового засідання. За цими даними, американська адміністрація в свою чергу взяла на себе зобов'язання скасувати вже застосовані проти Туреччини в зв'язку зі справою Брансона обмежувальні заходи і не вводити нові обмеження такого роду.

Як раніше інформував УНН, протестантський пастор Ендрю Брансон, який проживав в районі Ізміра, був заарештований в 2017 році за звинуваченням у зв'язках із забороненими в Туреччині Робочою партією Курдистану і "терористичною організацією фетхуллахістів" (послідовники мусульманського проповідника Фетхуллаха Ґюлена). 7 травня цього року Брансон постав перед турецьким судом і відкинув звинувачення в терористичній діяльності і шпигунстві, а 25 липня він був поміщений під домашній арешт з медичних міркувань. Прокуратура вимагає для нього 35 років позбавлення волі.

Через арешт пастора виникла серйозна напруженість у відносинах Анкари і Вашингтона. 1 серпня США ввели санкції відносно міністрів внутрішніх справ і юстиції Туреччини Сулеймана Сойлу і міністра юстиції Абдулхаміта Гюля через те, що Анкара не дозволила повернутися на батьківщину Брансону. МЗС Туреччини засудило рішення США і закликало від нього відмовитися.