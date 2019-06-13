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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Турция приобрела у России установки С-400

Киев • УНН

 • 9820 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Турция уже приобрела российские зенитные ракетные комплексы С-400 и надеется, что они будут доставлены в июле. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил об этом в среду, сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Турция приобрела у России установки С-400

Эта новость может сильно испортить отношения Анкары с Вашингтоном. США в течение нескольких месяцев пытались убедить Турцию в том, что покупка С-400, несовместимых с системами, которые стоят на вооружении стран НАТО, является неосторожным шагом.

"Турция уже приобрела оборонительные системы С-400. Сделка состоялась. Надеюсь, что эти системы будут доставлены в нашу страну в следующем месяце", - заявил Эрдоган.

Напомним, Соединенные Штаты разочарованы решением Турции отправить своих военнослужащих в Россию, чтобы учиться работе с зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400.

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