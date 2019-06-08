США разочарованы тем, что военнослужащие Турции учились работе с С-400 в России
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Соединенные Штаты разочарованы решением Турции отправить своих военнослужащих в Россию, чтобы учиться работе с зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400. Об этом сообщила в пятницу заместитель министра обороны США по закупкам и тылового обеспечения Эллен Лорд, которая вместе с исполняющим обязанности заместителя помощника министра обороны по вопросам политики в отношении Европы и НАТО Эндрю Уинтернитцом проводила брифинг для журналистов в Пентагоне, передает УНН.
“США были разочарованы, узнав, что Турция отправила военнослужащих в Россию для обучения для работы с российской (зенитной ракетной) системой (C-400), — сказала она. — С-400 несовместима с (американскими истребителями-бомбардировщиками пятого поколения) F- 35 Как мы совершенно определенно заявляли на всех уровнях, Турция не получит F-35, если Турция принимает поставку систем С-400”.
По словам Лорд, США “не хотят, чтобы F-35 находились в непосредственной близости от С-400 в течение определенного периода времени из-за способности системы распознавать параметры” истребителя.
Напомним, приостановления обучения турецких летчиков и решение выслать всех турецких летчиков, которые сейчас учатся на F-35, вызванные действиями Анкары по приобретению российских зенитных ракетных систем С-400. США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений Соединенные Штаты могут отказать Турции в продаже F-35.
Заместитель министра обороны добавила, что Анкара все еще может изменить ситуацию, если турецкие власти выполнят требования США.
“Позвольте мне сделать ясность: в Турции все еще есть возможность изменить курс... Ни один из шагов, которые мы делаем, не является необратимым”, — сказала Лорд, добавив, что переговоры между двумя странами в этом плане продолжаются.
Однако, по ее словам, отказ от требований “может ускорить” шаги Соединенных Штатах Америки об исключении Турции из программы по разработке F-35. Заместитель министра отметила, что Соединенные Штаты “не собираются обсуждать” ситуацию, при которой Турция получила бы С-400.