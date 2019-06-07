США мають намір вислати всіх турецьких льотчиків, які навчаються на F-35
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Турецькі льотчики, які проходять навчання навичкам пілотування винищувачів-бомбардувальників F-35, повинні покинути США не пізніше 31 липня. Про це повідомив в п'ятницю журнал Foreign Policy з посиланням на в.о. міністра оборони США Патріка Шанахана, передає УНН.
За даними журналу, Шанахан направив лист міністру національної оборони Туреччини Хулуси АКАР, в якому повідомив, що до 31 липня на відрядження приписи 42 льотчиків, які навчаються на базах у Флориді і Арізоні, анулюють, їх доступ на бази буде припинений.
США також відмовилися прийняти 34 льотчика з Туреччини, які повинні були прибути в країну пізніше в цьому році.
“Навчання не відбудеться, тому що ми припиняємо участь Туреччини в програмі F-35”, — цитує журнал уривок листа.
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Нагадаємо, призупинення навчання турецьких льотчиків викликане рішенням Анкари придбати російські зенітні ракетні системи С-400. США роблять активні спроби не допустити покупки Туреччиною С-400. Раніше Вашингтон вже попереджав Анкару, що в разі придбання цих систем озброєнь Сполучені Штати можуть відмовити Туреччині в продажу F-35.
Туреччина замовила у США до теперішнього часу 30 літаків F-35 з можливих 100.
F-35 — це багатоцільова бойова машина, спроектована з використанням технології зменшення помітності і здатна нести ядерну зброю. Разом з США в проекті її створення беруть участь вісім країн.