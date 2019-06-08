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США розчаровані тим, що військовослужбовці Туреччини навчалися роботі з С-400 в Росії

США розчаровані тим, що військовослужбовці Туреччини навчалися роботі з С-400 в Росії

Київ • УНН

 • 9398 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Сполучені Штати розчаровані рішенням Туреччини відправити своїх військовослужбовців в Росію, щоб навчатися роботі з зенітними ракетними системами (ЗРС) С-400. Про це повідомила в п'ятницю заступник міністра оборони США зі закупівель та тилового забезпечення Еллен Лорд, яка разом з виконуючим обов'язки заступника помічника міністра оборони з питань політики щодо Європи і НАТО Ендрю Уінтернітцом проводила брифінг для журналістів в Пентагоні, передає УНН.

"США були розчаровані, дізнавшись, що Туреччина відправила військовослужбовців в Росію для навчання для роботи з російської (зенітної ракетної) системою (C-400), - сказала вона. - С-400 несумісна з (американськими винищувачами-бомбардувальниками п'ятого покоління) F- 35. Як ми дуже виразно заявляли на всіх рівнях, Туреччина не отримає F-35, якщо Туреччина приймає поставку систем С-400".

За словами Лорд, США "не хочуть, щоб F-35 знаходилися в безпосередній близькості від С-400 протягом певного періоду часу з-за здатності системи розпізнавати параметри" винищувача.

Нагадаємо, призупинення навчання турецьких льотчиків та рішення вислати всіх турецьких льотчиків, які зараз навчаються на F-35, викликані діями Анкари щодо придбання російських зенітних ракетних систем С-400. США роблять активні спроби не допустити покупки Туреччиною С-400. Раніше Вашингтон вже попереджав Анкару, що в разі придбання цих систем озброєнь Сполучені Штати можуть відмовити Туреччині в продажу F-35.

Заступник міністра оборони додала, що Анкара все ще може змінити ситуацію, якщо турецька влада виконають вимоги США.

"Дозвольте мені зробити ясність: у Туреччині все ще є можливість змінити курс ... Ні один з кроків, які ми робимо, не є незворотнім", - сказала Лорд, додавши, що переговори між двома країнами в цьому плані тривають.

Однак, за її словами, відмова від вимог "може прискорити" кроки Сполучених Штатах Америки щодо виключення Туреччини з програми по розробці F-35. Заступник міністра зазначила, що Сполучені Штати "не збираються обговорювати" ситуацію, при якій Туреччина б отримала С-400.

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