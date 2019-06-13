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Туреччина придбала у Росії установки С-400

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Туреччина вже придбала російські зенітні ракетні комплекси С-400 і сподівається, що вони будуть доставлені в липні. Турецький президент Тайіп Ердоган заявив про це в середу, повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".

Туреччина придбала у Росії установки С-400

Ця новина може сильно зіпсувати відносини Анкари з Вашингтоном. США протягом кількох місяців намагалися переконати Туреччину в тому, що купівля С-400, несумісних з системами, що стоять на озброєнні країн НАТО, є необережним кроком.

"Туреччина вже придбала оборонні системи С-400. Угода відбулася. Сподіваюся, що ці системи будуть доставлені в нашу країну в наступному місяці", – заявив Ердоган.

Нагадаємо, Нагадаємо, Сполучені Штати розчаровані рішенням Туреччини відправити своїх військовослужбовців в Росію, щоб навчатися роботі з зенітними ракетними системами (ЗРС) С-400.

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