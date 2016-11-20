Турция обсуждает вопрос вступления в ШОС как альтернативу ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Президент Турции Р.Эрдоган заявил о том, что рассматривает вступление страны в ШОС, как альтернативу ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sabah.
"Brexit может распространяться. Это может произойти и в других странах Европы, об этом говорила и Франция и Италия. В этой ситуации Турция должна чувствовать себя комфортно. Европейский Союз не должен быть единственным вариантом", - сказал президент Турции.
Также он добавил, что обсуждает возможность вступления в ШОС с президентом России Владимиром Путиным и главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Напомним, Р.Эрдоган не исключил проведения референдума по вступлению в ЕС.
Как ранее сообщал УНН, Президент Турции Реджеп Эрдоган признался, что разочарован в США.