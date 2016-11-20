Туреччина обговорює питання вступу до ШОС як альтернативу ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп заявив про те, що розглядає вступ країни до ШОС, як альтернативу ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sabah.
“Brexit може поширюватися. Це може відбутися і в інших країнах Європи, про це говорила і Франція, і Італія. У цій ситуації Туреччина повинна почувати себе комфортно. Європейський Союз не повинен бути єдиним варіантом”, — сказав Реджеп Таїп.
Також він додав, що обговорює можливість вступу до ШОС з президентом Росії Володимиром Путіним та главою Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим.
Нагадаємо, Р.Ердоган не виключив проведення референдуму щодо вступу до ЄС.
Як раніше повідомляв УНН, Президент Туреччини Реджеп Ердоган зізнався, що розчарований у США.