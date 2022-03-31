Турция может стать площадкой для следующих переговоров украинской и российской делегаций - ОП

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“Мы готовы (продолжать переговоры в Турции - ред.). Как я понимаю, Турция будет нас и принимать, и она готова к этому. Потому что это государство также заинтересовано в мире, а не в войне”, - отметил Тимошенко.

Детали

Он также отметил, что сейчас планируется следующий раунд переговоров, который должен состояться в онлайн-формате, но добавил, что существует возможность проведения еще одной встречи.

“Мы посмотрим, возможно, будет достаточно только онлайн-формата, а возможно будет еще одна встреча. Я хотел бы сказать, что даже то, что переговоры прошли не в Беларуси, а в Турции - это маленькая победа для Украины”, - добавил Тимошенко.

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Глава украинской делегации на переговорах с рф и народный депутат Давид Арахамия заявил, что переговоры двух делегаций в онлайн формате возобновятся 1 апреля.

Тем временем, стало известно, что Турция намерена согласовать дату встречи президентов Украины и россии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами.