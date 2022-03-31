Ердоган планує нові переговори із Зеленським та путіним. Мета - організація зустрічі президентів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Туреччина має намір погодити дату швидкої зустрічі президентів України та росії. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у бесіді з журналістами, пише УНН із посиланням на Anadolu.
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«Я налаштований рішуче у питанні нової бесіди з президентами володимиром путіним та Володимиром Зеленським. Наша мета – найшвидша організація зустрічі лідерів рф та України. Про це я чітко скажу обом лідерам», - сказав Ердоган.
Він висловив сподівання, що вдасться погодити дату зустрічі путіна та Зеленського.
«Ми готові надати необхідний майданчик. Грунтуючись на довірі, яку відчувають путін та Зеленський до Туреччини, сподіваємось на позитивний результат (посередництва – ред.)», - наголосив він.
Деталі
Торкаючись теми гарантій безпеки України, Ердоган зазначив, що Туреччина готова стати однією з країн-гарантів. Анкара сприймає таку ініціативу позитивно, проте потрібний детальний аналіз, пояснив він.
Як повідомляється, глава турецької держави наголосив, що Анкара очікує якнайшвидшого припинення кровопролиття та війни. Водночас, важливим є забезпечення тимчасового режиму припинення вогню, зазначив він.
Раніше
Раніше сьогодні міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що очільники дипломатій росії Сергій Лавров та України Дмитро Кулеба підтримують ідею чергової зустрічі щодо України і що така зустріч може відбутися у найближчі два тижні.