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МИД Турции: Кулеба и Лавров могут вновь встретиться в ближайшие две недели

Киев • УНН

 • 80173 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что главы дипломатий россии Сергей Лавров и Украины Дмитрий Кулеба поддерживают идею очередной встречи по Украине, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

МИД Турции: Кулеба и Лавров могут вновь встретиться в ближайшие две недели

Цитата

"Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров сообщили нам, что готовы к встрече. В ближайшие неделю-две может состояться встреча как минимум на уровне глав МИД Украины и рф", - сообщил турецкий министр в эфире телеканала A Haber.

Детали

По словам Чавушоглу, на встрече делегаций рф и Украины в Стамбуле была достигнута договоренность о том, что "более значимые вопросы" будут обсуждаться на высших уровнях.

"Технические переговоры делегаций продолжатся. Наряду с этим встречу проведут министры иностранных дел, и если будет достигнута договоренность, утвердят. Следующим этапом станет встреча лидеров двух стран", - сказал он.

По его словам, турецкая сторона прилагает активных усилий для того, чтобы встреча глав дипломатий по Украине состоялась.

"Сейчас, мы предпринимаем необходимые усилия для того, чтобы встреча глав МИД состоялась. Вчера мы передали (главе МИД Украины Дмитрию) Кулебе и (главе МИД РФ Сергею) Лаврову наши предложения по этому вопросу и готовы сделать все, что входит в нашу компетенцию. Лавров находился в Китае, и сообщил, что собирается отправиться в Индию. Кулеба также находится на Западе. Он отметил, что хотел бы принять участие в подобной встрече, когда стороны будут готовы", - сказал Чавушоглу.

Чавушоглу отметил, что точную дату встречи пока согласовать не удалось, однако встреча может состояться в ближайшие две недели. "Нам (в Стамбуле) сказали, что в течение 1-2 недель может состояться встреча на более высоком уровне, по меньшей мере на уровне министров иностранных дел", - сказал он.

Он выразил надежду, что Стамбул вновь будет выбран сторонами как площадка для мирного диалога.

Глава турецкой дипломатии напомнил, что во время переговоров в Стамбуле украинская сторона направила россии письменное предложение, что включает гарантии безопасности. Чавушоглу отметил, что утверждения о том, что в случае включения Турции в число стран-гарантов безопасности Украины, Анкара сразу будет вступать в войну и отправлять войска, не верны.

Дополнение

Чавушоглу сделал заявление по итогам переговоров делегаций двух стран в Стамбуле, состоявшихся на этой неделе.

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