МЗС Туреччини: Кулеба і Лавров можуть знову зустрітися у найближчі два тижні

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"Дмитро Кулеба та Сергій Лавров повідомили нам, що готові до зустрічі. У найближчі тиждень-два може відбутися зустріч як мінімум на рівні голів МЗС України та рф", - повідомив турецький міністр в ефірі телеканалу A Haber.

Деталі

За словами Чавушоглу, на зустрічі делегацій рф та України в Стамбулі було досягнуто домовленості про те, що "значніші питання" обговорюватимуться на вищих рівнях.

"Технічні переговори делегацій продовжаться. Поряд із цим зустріч проведуть міністри закордонних справ, і якщо буде досягнуто домовленості, затвердять. Наступним етапом стане зустріч лідерів двох країн", – сказав він.

За його словами, турецька сторона докладає активних зусиль для того, щоб зустріч очільників дипломатій по Україні відбулася.

"Наразі, ми вживаємо необхідних зусиль для того, щоб зустріч голів МЗС відбулася. Вчора ми передали (голові МЗС України Дмитру) Кулебі та (голові МЗС РФ Сергію) Лаврову наші пропозиції з цього питання і готові зробити все, що входить до нашої компетенції. Лавров перебував у Китаї, і повідомив, що збирається вирушити до Індії. Кулеба також перебуває на Заході. Він зазначив, що хотів би взяти участь у подібній зустрічі, коли сторони будуть готові", - сказав Чавушоглу.

Чавушоглу зазначив, що точну дату зустрічі поки що погодити не вдалося, проте зустріч може відбутися в найближчі два тижні. "Нам (у Стамбулі) сказали, що протягом 1-2 тижнів може відбутися зустріч на вищому рівні щонайменше на рівні міністрів закордонних справ", - сказав він.

Він висловив сподівання, що Стамбул знову буде обраний сторонами як майданчик для мирного діалогу.

Очільник турецької дипломатії нагадав, що під час переговорів у Стамбулі українська сторона надіслала росії письмову пропозицію, що включає гарантії безпеки. Чавушоглу зазначив, що твердження про те, що у разі включення Туреччини до числа країн-гарантів безпеки України, Анкара відразу вступатиме у війну і відправлятиме війська, не вірні.

Доповнення

Чавушоглу зробив заяву за підсумками переговорів делегацій двох країн у Стамбулі, що відбулися цього тижня.