Эрдоган планирует новые переговоры с Зеленским и путиным. Цель - организация встречи президентов

Цитата

«Я настроен решительно в вопросе новой беседы с президентами владимиром путиным и Владимиром Зеленским. Наша цель - скорейшая организация встречи лидеров рф и Украины. Об этом я четко скажу обеим лидерам», - сказал Эрдоган.

Он выразил надежду на то, что удастся согласовать дату встречи Путина и Зеленского.

«Мы готовы предоставить необходимую площадку. Основываясь на доверии, которое испытывают путин и Зеленский к Турции, надеемся на позитивный исход (посредничества – ред.)», - подчеркнул он.

Детали

Касаясь темы гарантий безопасности Украины, президент отметил, что Турция готова стать одним из стран-гарантов. Анкара воспринимает такую инициативу позитивно, однако необходим детальный анализ, пояснил он.

Как сообщается, глава турецкого государства подчеркнул, что Анкара ожидает скорейшего прекращения кровопролития и войны. Вместе с тем, немаловажно обеспечение временного режима прекращения огня, отметил он.

Ранее

Ранее сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что руководители дипломатий россии Сергей Лавров и Украины Дмитрий Кулеба поддерживают идею очередной встречи по Украине и что такая встреча может состояться в ближайшие две недели.