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Туреччина може стати площадкою для наступних перемовин української та російської делегацій – ОП

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Існує ймовірність того, що Туреччина може стати територією, де відбудуться наступні переговори української та російської делегацій, оскільки ця країна також зацікалвена у мирі. про це в ефірі одного з телеканалів повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише УНН.

Туреччина може стати площадкою для наступних перемовин української та російської делегацій – ОП

Цитата

“Ми готові (продовжувати перемовини у Туреччині - ред.). Як я розумію, Туреччина буде нас і приймати, і вона готова до цього. Тому що ця держава також зацікавлена у мирі, а не у війні”, – зазначив Тимошенко.

Деталі

Він також зазначив, що наразі планується наступний раунд перемовин, який має відбутися в онлайн-форматі, але додав, що існує можливість проведення ще однієї зустрічі.

“Ми подивимося, можливо, буде достатньо тільки онлайн-формату, а можливо буде ще одна зустріч. Я хотів би сказати, що навіть те, що перемовини пройшли не в Білорусі, а в Туреччині – це маленька перемога для України”, – додав Тимошенко.

Додамо

Очільник української делегації на перемовинах з рф та народний депутат Давид Арахамія заявив, що переговори двох делегацій в онлайн форматі відновляться 1 квітня.

Тим часом, стало відомо, що Туреччина має намір погодити дату швидкої зустрічі президентів України та росії. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у бесіді з журналістами.

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