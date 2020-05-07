Турция помогла эвакуировать девять граждан Украины из Аргентины

Он пояснил, что в Аргентине застряли граждане Украины, которым нужно было вернуться домой. “Прямого сообщения с Украиной, к сожалению, нет”, — пояснил посол.

В посольстве обратились в МИД Турции с просьбой рассмотреть возможность допуска граждан Украины на специальный эвакуационный рейс турецких авиалиний, который организовывался турецкими властями для своих граждан, из Буэнос-Айроса в Анкару. “И в этом случае мы получили положительный ответ, за что очень благодарны”, — написал Сибига.

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“Я это называю настоящее стратегическое партнерство в действии, как и во многих других важных вопросах двусторонней повестки дня. Как результат, наши посольства в Аргентине подготовили и согласовали список 9 украинцев, которые сегодня утром вылетели в Турцию”, — добавил посол.

Позже стало известно, что рейс “Турецких авиалиний” прибыл не в Анкару, а в Стамбул. “Согласно наше генконсультво в Стамбуле получило указания обеспечить встречу и дальнейший транзит через Минск граждан Украины на Родину”, — добавил Сибига.

В конце мая в правительстве опубликовали перечень спецрейсов для эвакуации украинцев.