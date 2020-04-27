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Криклій опублікував перелік спецрейсів для евакуації українців

Криклій опублікував перелік спецрейсів для евакуації українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, якими рейсами громадяни України зможуть повернутись на батьківщину. Розклад міністр оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Ми відновлюємо спеціальні рейси до України з різних країн світу. Але лише за умови обов’язкової обсервації протягом 14 днів після повернення — у спеціалізованих закладах або вдома, дотримуючись режиму самоізоляції. Контроль за останнім буде здійснюватися за допомогою додатку “Дій вдома” на платформі “Дія”, — написа міністр.

Він нагадав про перелік міст, з яких плануються рейси: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.

Згідно з оприлюдненим розкладом, перші рейси вже сьогодні — з Маямі та Гельсінкі. Останні заплановані на 10 травня — з Індії, КНР та Німеччини.

Як повідомляв УНН, Міністерство інфраструктури України в неділю, 26 квітня, анонсувало відновлення низки спеціальних рейсів до України з різних країн світу, щоб українці, які хочуть повернутися додому в умовах пандемії COVID-19, мали таку змогу.

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