Криклій опублікував перелік спецрейсів для евакуації українців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, якими рейсами громадяни України зможуть повернутись на батьківщину. Розклад міністр оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Ми відновлюємо спеціальні рейси до України з різних країн світу. Але лише за умови обов’язкової обсервації протягом 14 днів після повернення — у спеціалізованих закладах або вдома, дотримуючись режиму самоізоляції. Контроль за останнім буде здійснюватися за допомогою додатку “Дій вдома” на платформі “Дія”, — написа міністр.
Він нагадав про перелік міст, з яких плануються рейси: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.
Згідно з оприлюдненим розкладом, перші рейси вже сьогодні — з Маямі та Гельсінкі. Останні заплановані на 10 травня — з Індії, КНР та Німеччини.
Як повідомляв УНН, Міністерство інфраструктури України в неділю, 26 квітня, анонсувало відновлення низки спеціальних рейсів до України з різних країн світу, щоб українці, які хочуть повернутися додому в умовах пандемії COVID-19, мали таку змогу.