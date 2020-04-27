Україна відновить спецрейси з-за кордону для повернення своїх громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Міністерство інфраструктури України в неділю, 26 квітня, анонсувало відновлення низки спеціальних рейсів до України з різних країн світу, щоб українці, які хочуть повернутися додому в умовах пандемії COVID-19, мали таку змогу. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис очільника міністерства Владислава Криклія у Telegram.
“Ми відновлюємо спеціальні рейси до України з різних країн світу. Але лише за умови обов’язкової обсервації протягом 14 днів після повернення — у спеціалізованих закладах або вдома, дотримуючись режиму самоізоляції. Контроль за останнім буде здійснюватися за допомогою додатку “Дій вдома” на платформі “Дія”, — заявив міністр Криклій.
Міста, з яких плануються рейси: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.
Інформація про рейси буде оприлюднена на сайтах авіакомпаній МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines і Azur Air Ukraine, а оперативна інформація — на Telegram-каналі Криклія.
Нагадаємо, Україна вже повертала своїх громадян, які через запроваджені внаслідок коронавірусної пандемії обмеження застрягли в інших країнах, але після кількох рейсів цю програму скасували, коли люди, які поверталися, вже після повернення поставали перед необхідністю примусової обсервації, про яку їх не попереджали перед вильотом, при тому, що на момент прильоту урядова постанова про цю обсервацію ще не була чинною. В кількох випадках люди відтак виривалися з-під охорони і втікали.
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