Українці проходитимуть самоізоляцію через додаток "Дія"

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Українці, які повертаються додому з-за кордону, повинні будуть пройти самоізоляцію з використанням мобільного додатку "Дія", який був нещодавно запущений. Про це йшлося на традиційній нараді з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19 під головуванням Президента Володимира Зеленського, передає УНН.