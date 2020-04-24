Українці проходитимуть самоізоляцію через додаток "Дія"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Українці, які повертаються додому з-за кордону, повинні будуть пройти самоізоляцію з використанням мобільного додатку "Дія", який був нещодавно запущений. Про це йшлося на традиційній нараді з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19 під головуванням Президента Володимира Зеленського, передає УНН.
“Завдяки застосунку „Дія“ ми полегшимо процес ізоляції для українців. Нашим поліцейським та лікарям теж буде легше контролювати людей, які приїхали з-за кордону. Ми розуміємо, що людям комфортніше перебувати вдома, ніж в обсервації. І це яскравий приклад того, як „Держава у смартфоні“ осучаснює Україну”, — зазначив Зеленський.
Так, додаток “Дія” дасть змогу відбувати два тижні самоізоляції вдома. Для цього необхідно підтвердити свої геоданні, коли приходить повідомлення та зробити фото свого обличчя.
Зазначається, що ця інформація автоматично звіряється з тим фото та локацією, що додавались при установці додатку.
Також, в додатку є “гаряча кнопка виклику”, у той час, як наступні функції будуть передбачати (якщо додаток буде ефективно) можливості замовлення доставка продуктів і ліків додому.
“Я бачу в цьому інструменті, в першу чергу, можливість моніторити ситуацію, збирати статистику, дані для прийняття управлінських рішень урядом”, — зазначив віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Саме тому у громадян, які повертаються в Україну, перевірятимуть наявність встановленого додатку “Дія” у смартфоні.
Повідомляється, що новація також допоможе розробити безпечний план перевезення осіб, які опинилися за кордоном у скрутному становищі.
Також міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що лише 10-15% осіб, які подорожують за кордон, не мають смартфонів. Ці люди проходитимуть обсервацію в класичному форматі — тобто проживатимуть у підготовлених державою приміщеннях.
Проте раніше Федорів зазначав, що для людей, які подорожують без смартфонів сформують кол-центр, у якому і будуть цікавитись станом їхнього здоров’я.
Нагадаємо, що до кінця року на порталі “Дія” з’явиться 50 електронних послуг.