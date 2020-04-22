Шмигаль анонсував нові послуги на порталі “Дія”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. До кінця року на порталі "Дія" з’явиться 50 електронних послуг. Зокрема, з’являться оптимізовані послуги з прописки дитини онлайн, послуги у сфері будівництва, соціального захисту, реєстрації юридичних осіб. Про це під час онлайн презентація цифрових паспортів у мобільному додатку “Дія” заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“На початку квітня спільно з Мінцифри ми запустили єдиний державний вебпортал публічних послуг “Дія”, на якому вже доступні перші соціально важливі онлайн послуги для громадян і низка пріоритетних послуг для бізнесу. Ми взяли за основу кращі світові практики, згуртували державні послуги для населення і бізнесу довкола життєвих ситуацій. Кожна з категорій має підкатегорії, в яких можна отримати онлайн послугу”, - розповів Денис Шмигаль.
Він зазначив, що так в категорії “Сім’я” містяться послуги з оформлення допомоги при народженні дитини, щомісячне відшкодування послуг по догляду за дитиною до 3 років та інші. А в категорії “Безпека і правопорядок” можна оформити довідку про відсутність судимості, переглянути мапу пропускних пунктів або подати позов до суду.
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“Найближчим часом на порталі з’являться оптимізовані послуги з прописки дитини онлайн, послуги у сфері будівництва, соціального захисту, реєстрації юридичних осіб. Також громадяни можуть перевірити наявну інформацію про себе з п’яти державних реєстрів. Тобто, фактично, кожен з нас може подивитись, а що про нас знає, як нас бачить держава”, - зазначив Денис Шмигаль.
Він зазначив, що на порталі реалізовано низку послуг і для бізнесу зокрема, тому що сьогодні бізнес потребує особливої уваги. Так, за допомогою порталу можна почати бізнес, оформити ліцензії та дозволи чи отримати витяги з реєстрів.
“Загалом на порталі наразі реалізовано 27 публічних послуг онлайн. Впродовж цього року в онлайн буде переведено 50 пріоритетних послуг, що відповідають 80% всіх звернень громадян України”, - додав Денис Шмигаль.
Нагадаємо, єдиний портал державних послуг анонсували ще в листопаді 2019 року.
Зокрема, у квітні на ньому з’явились послуги для ФОПів.