Шмигаль анонсував нові послуги на порталі “Дія”

КИЇВ. 22 квітня. УНН. До кінця року на порталі "Дія" з’явиться 50 електронних послуг. Зокрема, з’являться оптимізовані послуги з прописки дитини онлайн, послуги у сфері будівництва, соціального захисту, реєстрації юридичних осіб. Про це під час онлайн презентація цифрових паспортів у мобільному додатку “Дія” заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.