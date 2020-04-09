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На порталі "Дія" з’явилися поради майбутнім та новоспеченим батькам

На порталі "Дія" з’явилися поради майбутнім та новоспеченим батькам

Київ • УНН

 • 16416 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. На порталі "Дія" з’явилися поради для тих, хто планує батьківство, та для тих, хто нещодавно став батьками. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал порталу.

"Плануєте дитину або у вашій родині вже народилося немовля? На порталі "Дія" є 2 життєві події, які підкажуть, що робити: я планую дитину, у мене народилася дитина. Ви знайдете підказки, як дбати про здоров’я малюка, оформити державну допомогу при народженні дитини онлайн та інші важливі речі", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на порталі можна знайти інформацію про те, що варто знати, до кого звернутись та як держава може допомогти майбутнім батькам. Наприклад, є поради про те, що під час першого триместру вагітності потрібно обрати лікаря і стати до нього на облік, а також обрати пологовий будинок. Це дозволить піти в оплачувану відпустку з 30 тижня вагітності.

Окрім того, на порталі можна знайти інформацію про те, які потрібно робити аналізи під час вагітності, які є симптоми, на які варто звернути увагу, і після яких звернутись до лікаря, як потрібно харчуватись, які у працюючої жінки є права, як підготуватись до пологів та які речі потрібні новонародженій дитині.

Для тих, у кого вже народилась дитина, є інструкція з її реєстрації, поради для підтримки здоров’я новоспеченої мами, а також дитини, і види допомоги, які майбутні батьки можуть отримати у зв’язку з народженням маляти.

Нагадаємо, з 7 квітня у додатку "Дія" доступний електронний студентський.

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