На портале "Дія" появились советы будущим и новоиспеченным родителям

"Планируете ребенка или в вашей семье уже родился младенец? На портале "Дія" есть 2 жизненных события, которые подскажут, что делать: я планирую ребенка, у меня родился ребенок. Вы найдете подсказки, как заботиться о здоровье малыша, как оформить государственную помощь при рождении ребенка онлайн и другие важные вещи", - говорится в сообщении.

В частности, на портале можно найти информацию о том, что следует знать, к кому обратиться и как государство может помочь будущим родителям. Например, есть советы о том, что во время первого триместра беременности нужно выбрать врача и стать к нему на учет, а также выбрать роддом. Это позволит уйти в оплачиваемый отпуск с 30 недели беременности.

Кроме того, на портале можно найти информацию о том, какие нужно делать анализы во время беременности, какие есть симптомы, на которые стоит обратить внимание, и после которых обратиться к врачу, как нужно питаться, какие в работающей женщины есть права, как подготовиться к родам и какие вещи нужны новорожденному ребенку.

Для тех, у кого уже родился ребенок, есть инструкция по его регистрации, советы для поддержания здоровья новоиспеченной мамы, а также ребенка, и пособия, которые будущие родители могут получить в связи с рождением малыша.

Напомним, с 7 апреля в приложении "Дія" доступен электронный студенческий.